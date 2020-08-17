"تنمية التجارة الداخلية": إنشاء مشروعات تجارية واستثمارية توفر 400 ألف فرصة عمل

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن المطورين في المنطقة التجارية واللوجستية، من أفضل الشركاء مع الجهاز.

وأضاف عشماوي أن توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، بأن يكون المستثمرون شركاء للوزارة، وبعد مرور 3 سنوات نجحت الوزارة خلال الفترة الماضية في إنشاء مناطق لوجستية وتجارية بالمحافطات المختلفة، وتم إنشاء 18 مشروعًا ومناطق لوجستية وتجارية في 11 محافظة حتى الآن، وأن هذه المشروعات على مساحة 368 فدانًا وبإجمالي استثمارات تقدر بنحو 49 مليار جنيه، وتوفر هذه المناطق أكثر من 400 ألف فرصة عمل، وأن هذه المشروعات تنفذ حاليًّا على أرض الواقع، كما أنه جار طرح فرص استثمارية جديدة، وأنه قبل عامين كان لا يوجد مثل هذه المشروعات.

وتابع مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بأن قطاع التجارة الداخلبة يمثل 19% من إجمالي الناتج المحلي، ويمثل 1.2 ترليون جنيه، لافتًا إلى أن هذه المشروعات ستعمل على زيادة الناتج المحلي من التجارة الداخلية، وأن تعليمات الرئيس أن تكون هناك بنية تحتية للتجارة الداخلية؛ وبالتالي يتم إنشاء مناطق لوجستية وتجارية ومراكز تجارية وبورصة سلعية، وأنه قريبًا سيتم افتتاح مشروعات في محافظات المنوفية والشرقية والأقصر وقنا والفيوم والوادى الجديد.

جاء ذلك على هامش تفقد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الإثنين، المنطقة التجارية/ اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ أعمال المخازن والوجستيات، ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعة، وأيضًا مقر السجل التجاري بالمنطقة، كما تم افتتاح النادي الرياضي الاجتماعي كأحد الأنشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/ اللوجستية.

ورافق وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال زيارة المنطقة التجارية/ اللوجستية، كل من السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، وبحضور كل من المهندس أشرف دوس رئيس مجلس إدارة شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار، وشريف يونس العضو المنتدب للشركة، واللواء مهند أبو ليمون مدير شركة "داون تاون دلتا".