4 وزراء يشاركون في مؤتمر على هامش افتتاح المنطقة اللوجيستية بالدلتا

كتب - محمد سامي:

شارك الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والسفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والدكتور ابراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين، رئيس جهاز تنمية التجازة الداخلية، في مؤتمر بمحافظة الغربية على هامش افتتاح المرحلة الثانية من مشروعات المنطقة التجارية واللوجيستية بالمحافظة "داون تاون دلتا"، التي ينفذها المهندس أشرف دوس، أحد المستثمرين المصريين بالخارج الذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"، والمدير التنفيذي لشركة "فيرن بروجلوبال" بالولايات المتحدة الأمريكية المنفذة للمنطقة اللوجيستية بالغربية.

وشارك في المؤتمر، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية.

من جانبه، قدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خلال هذه الفعالية التي تنظمها المحافظة على هامش افتتاح المنطقة اللوجيستية، عرضا حول أنشطة المحافظة خلال المرحلة الماضية خاصة ما بذل من جهد أثناء جائحة كورونا، وكذلك دعم المحافظة لكل المشروعات التنموية وما يتعلق بتطوير البنية التحتية.

ويقوم الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية و الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية بجولة لتفقد أعمال المنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا، والتي تتضمن متابعة تنفيذ اعمال المخازن والوچيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات ومناطق ترفيهية متنوعه، وأيضا مقر للسجل التجاري بالمنطقة.

وسيتم افتتاح النادى الرياضى الاجتماعى كاحد الانشطة الترفيهية بالمنطقة التجارية/اللوجستية بحضور كل من المهندس اشرف دوس رئيس مجلس إدارة الشركة وشريف يونس العضو المنتدب للشركة و اللواء مهند ابوليمون مدير شركة داون تاون دلتا واللواء سعيد السيد مدير نادى ماتريكس.

وتشارك السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج في افتتاح المرحلة الثانية من مشروع المنطقة اللوجيستية بمحافظة الغربية للمهندس أشرف دوس الذي يعمل في مجال تطوير الإسكان، وتقديم الاستشارات في العديد من الأمور المتعلقة بالإنشاءات والمباني والبنى الأساسية.

وتعد المنطقة التجارية واللوجيستية بمحافظة الغربية "داون تاون دلتا" أول وأكبر منطقة تجارية ولوجيستية على مستوى محافظات مصر، تم إنشاؤها بالتعاون بين شركة "فيرن بروجلوبال" للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين، ضمن خطة الدولة لإنشاء مثل هذه المناطق بجميع محافظات الجمهورية على مساحه حوالي 83 فدانًا باستثمارات تتعدى 6 مليار جنيه مصري، وتتوسط المنطقة التجارية عشرة محافظات بوسط الدلتا وتخدم 42 مليون نسمة توفر أكثر من 50000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مدة تنفيذ المشروع، بالإضافة إلى فرص العمل التي سيتم توفيرها عن طريق المشروع.