كامل الوزير: الرئيس السيسي دفع ثمن اشتراك مترو الأنفاق لمدى الحياة (فيديو)

(مصراوي):



كشف المهندس كامل الوزير وزير النقل، إصدار اشتراكين لمترو الأنفاق للرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشار عدلي منصور، مدى الحياة، وتابع قائلًا: "الرئيس دفع ثمنه".

وذكر الوزير أنه لم يكن هناك اتفاق مسبق بأن يتقدم المستشار عدلي منصور لافتتاح المرحلة الرابعة للمترو، وتابع: "أتوقع أن بكرة الصبح الساعة 6 الرئيس السيسي يركب المترو لتفقد أحوال المواطنين، ودا توقع، والراجل مبيتكبرش وشغله الشاغل شعبه".

وأعلن وزير النقل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، على فضائية "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، إقامة فنادق 3 نجوم بمحيط محطات القطارات الرئيسية لخدمة المواطنين القادمين من الصعيد، مشيرًا إلى أن الدولة تشجع على دخول القطاع الخاص في مجال النقل، مضيفًا: "أدعو المستثمرين الجادين لإنشاء خطوط القطار السريع لخدمة المواطنين".

وأضاف أن الرئيس السيسي وجّه بتحريك أسعار القطارات الـvip وزيادة أعدادها لخدمة الركاب قبل العيد مباشرة، مشيرًا إلى أن الدولة تحصل على مصاريف التشغيل فقط من المواطنين في خدمة النقل للحفاظ على المرفق الحيوي.

وأوضح أن الدولة توفر وسائل مواصلات آمنة لخدمة المواطنين، لافتًا إلى أن "ميدان رمسيس أصبح لا يطاق وزحمة جدًا، ومحطة رمسيس ستكون مخصصة لقطارات الوجه البحري، وستكون محطة بشتيل مركزية لكل قطارات الصعيد وبها نشاط استثماري يخدم المحطة"، مؤكدًا أنه خلال عامين سيجري الانتهاء من محطة قطارات بشتيل لخدمة القادمين من الصعيد.

​