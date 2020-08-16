وزير النقل: الانتهاء من تطوير 7000 كيلومتر من الطرق بتكلفة 175 مليار جنيه

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم الانتهاء من تطوير 7000 كيلو متر من الطرق بتكلفة 175 مليار جنيه.

وأضاف خلال كلمته بافتتاح المرحلة الرابعة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى،، أنه تم الانتهاء من 7 محاور رئيسية في إطار تطوير الطرق ورفع كفاءتها .

وأشار الوزير، إلى أن هذه المحاور لتسهيل حركة المواطنين وحركات التجارة بين جميع المحافظات داخل جمهورية مصر العربية.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مقر افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، صباح الأحد.

ويفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق ويضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا، وتربط ما بين شبكة خطوط خمس وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT والأتوبيس الترددي.

بث مباشر.. السيسي يفتتح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق