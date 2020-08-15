"القصير" و"فودة" يبحثان آلية زيادة التنمية الزراعية بجنوب سيناء



كتب- أحمد مسعد:



عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعا بحضور المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة لبحث آفاق التنمية الزراعية في محافظة جنوب سيناء وكيفية النهوض بالإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لتوفير وتدعيم الغذاء لسكان المحافظة وتلبية احتياجات الفنادق والسياحة من هذه المنتجات بدلا من نقل البضائع من القاهرة مما يؤدي إلى زيادة أسعارها.



وناقش الاجتماع، اليوم السبت، تطوير المحطة البحثية برأس سدر والتابعة لمركز بحوث الصحراء لخدمة جميع مدن المحافظة وأيضا إنشاء وحدة للزراعة الآلية وتزويدها بالمعدات اللازمة للميكنة الزراعية بالإضافة إلى إنشاء مركز لبيع التقاوي ومشتل لإمداد المحافظة بالشتلات التي تحتاجها ومنفذ لبيع مستلزمات تطوير وتحديث نظم الري.



واتفق وزير الزراعة ومحافظ جنوب سيناء، على إجراءات لتشجيع المستثمرين الزراعيين وعلى إنشاء فرع لمعهد صحة الحيوان بسيناء والتوسع في الاستزراع السمكي ومزارع الدواجن والاهتمام بالثروة الحيوانية مع توفير الرعاية البيطرية والأمصال واللقاحات وآليات تحسين السلالات.



كما اتفقا على بحث مدى إمكانية إنشاء وحده للتلقيح الاصطناعي للجمال خاصة في ظل إقامة مهرجان الهجن سنويا بالمحافظة ولتكون نموذجا يستفاد به لهذا النوع من الجمال في ظل اهتمام أهالي سيناء بأنشطة ومسابقات الهجن، فضلا عن تطوير الصوب الزراعية والاهتمام بالزراعات المحمية وإنشاء مركز لتجميع الألبان يكون نموذجا للمواطنين والمستثمرين مع تسهيل إجراءات تراخيص كافة أنشطة الإنتاج الزراعي والحيواني.



وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية من قيادات الوزارة والمحافظة لمتابعة الموضوعات وعرض تقرير دوري على الوزير والمحافظ.