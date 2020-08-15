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محافظ الجيزة.. مد فترة سداد رسوم جدية التصالح لـ15 سبتمبر

03:49 م السبت 15 أغسطس 2020
محافظ الجيزة.. مد فترة سداد رسوم جدية التصالح لـ15 سبتمبر

أحمد راشد

كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن مد فترة سداد رسوم جدية التصالح على مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات وذلك لمدة شهر اعتباراً من اليوم السبت الموافق 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر المقبل تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.

وأكد محافظ الجيزة، ضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار المحافظ، إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

أحمد راشد رسوم جدية التصالح التصالح على مخالفات البناء

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