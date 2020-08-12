بالصور.. رشا راغب تدلي بصوتها في انتخابات الشيوخ

كتب- محمد نصار:

أدلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأربعاء، بصوتها في انتخابات مجلس الشيوخ 2020؛ لإيمانها بأن المشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني على كل مواطن مصري يرغب في مستقبل أفضل له ولأبنائه وحق دستوري لا يجب التخلي عنه.

وجرت انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل أمس واليوم الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.​