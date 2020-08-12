نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

كتب- محمد نصار:

أدلى المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، اليوم الأربعاء، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ باللجنة الانتخابية بمدرسة فيكتوريا كوليدج كلية النصر بالمعادي.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.​