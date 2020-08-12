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استخدم صفحته على "فيسبوك" لنشر أفكار متطرفة.. الأوقاف تنهي خدمة مفتش دعوة بسوهاج

01:31 م الأربعاء 12 أغسطس 2020
استخدم صفحته على "فيسبوك" لنشر أفكار متطرفة.. الأوقاف تنهي خدمة مفتش دعوة بسوهاج

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إنهاء خدمة الشيخ " ن. ب" مفتش دعوة بأوقاف سوهاج، بالقرار رقم 2393 لسنة 2020م بتاريخ 11/8/2020م، لاستغلال صفحته الشخصية في نشر أفكار متطرفة، وإقراره بأنها صفحته.

وأشارت إلى أن ذلك بناء على المذكرة المشتركة للقطاع الديني وقطاع المديريات وتوصيتها بإنهاء خدمة المذكور لخطورة انتساب أمثاله إلى الأوقاف، وصار من تاريخه لا علاقة له بالوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأربعاء، على منع المفتش من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف سوهاج على جميع الإدارات و مفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.

وأشارت إلى أن الإمام هو داعية أمن وطمأنينة للجميع لا يمكن أبدًا أن يقبل منه أن يكون عنصر هدم في المجتمع .

وأهابت وزارة الأوقاف، بجميع العاملين بها تحري الدقة في كل ما ينشر على صفحاتهم.

وزارة الأوقاف فيسبوك سوهاج

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