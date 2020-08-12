مسؤولو المجتمعات العمرانية يتفقدون مشروعي "زهور مايو" والإسكان الاجتماعي بمدينة 15 مايو

كتب- محمد الناصر:

تفقد المهندس علاء عبدالعزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة 15 مايو، يرافقه المهندس السيد همام، رئيس جهاز المدينة ومسئولو الجهاز، وذلك لمتابعة أهم المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة ومراحل تنفيذ الخطة الاستثمارية بها.

واستهل عبدالعزيز، جولته الميدانية بتفقد الموقف التنفيذي لمشروع "زهور مايو " والذي من المقرر أن يتم تخصيص الوحدات به لمتضرري السيول الأخيرة بمنطقة الزرايب العشوائية، حيث أكد على الالتزام بالتوقيتات المحددة للتنفيذ وسرعة إنجاز الأعمال لنقل المتضررين من السيول الأخيرة، وذلك ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

كما تفقد مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة الـ (٢٩٠) فداناً، وأكد علي ضرورة الانتهاء من تنفيذ الوحدات طبقاً للبرامج الزمنية المحددة لتسليم وحدات الإسكان الاجتماعي لمستحقيها، وكذا اكتمال كافة المرافق بالمنطقة تباعاً حرصاً من الهيئة وجهاز المدينة على خدمة كافة المواطنين بالمنطقة.

واختتم عبدالعزيز، جولته بالمرور على الأحياء السكنية والمحاور الرئيسية بالمدينة لمتابعة خطة التطوير ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها بتلك المناطق.

من جانبه أوضح المهندس السيد همام، أن مساحة مشروع زهور مايو حوالي ٦٨ فداناً، ويشمل تنفيذ عدد 42 عمارة سكنية، وعدد ٨٣٤ حظيرة، ومنطقة للفرز، ومنطقة للمخازن لخدمة السكان بعد الانتقال.

وأكد همام، أن جهاز مدينة 15 مايو، لا يدخر جهداً في إنجاز المشروعات المختلفة بالمدينة، مؤكداً أن هناك فرق عمل للمتابعة الدؤوب لما يتم ويجري تنفيذه من أعمال، لتنفيذها بالمواصفات المطلوبة وفي التوقيتات المحددة.