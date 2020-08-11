"الصحفيين": 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

"الصحفيين": 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ
مصراوي
تلقت غرفة العمليات بنقابة الصحفيين ثلاث شكاوى من أعضاءها المشاركين في تغطية الانتخابات وذلك بمنعهم من التصوير داخل اللجان.
كانت نقابة الصحفيين قد شكلت غرفة للعمليات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر وذلك لمتابعة وتلقى وحل اية مشكلات تواجه الزملاء الذين يقومون بالتغطية الصحفية في العملية الانتخابية .
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