"الصحفيين": 3 شكاوى في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ

مصراوي

تلقت غرفة العمليات بنقابة الصحفيين ثلاث شكاوى من أعضاءها المشاركين في تغطية الانتخابات وذلك بمنعهم من التصوير داخل اللجان.



كانت نقابة الصحفيين قد شكلت غرفة للعمليات برئاسة نقيب الصحفيين ضياء رشوان وعدد من أعضاء مجلس النقابة وهم حسين الزناتى ومحمود كامل وأيمن عبدالمجيد وعمرو بدر وذلك لمتابعة وتلقى وحل اية مشكلات تواجه الزملاء الذين يقومون بالتغطية الصحفية في العملية الانتخابية .