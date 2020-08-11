محافظ الجيزة يتفقد سير العملية الانتخابية بلجان جنوب والعجوزة والعمرانية

كتب- أسامة علي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عدد من المقرات لمتابعة سير العملية الانتخابية في اليوم الأول لانتخابات مجلس الشيوخ والتي تستمر على مدار يومين ١١ و ١٢ أغسطس ٢٠٢٠ لمتابعة توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم.

وشملت اللجان التي تفقدها محافظ الجيزة (مؤسسة البنين ومدرسة الشهيد على أحمد فهمى الثانوية بحى جنوب ومدرسة القومية بالعجوزة ومدرسة أم الأبطال الثانوية بنين بحى العمرانية).

واطمأن المحافظ، على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا أثناء العملية الانتخابية ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الناخبين مع التزام الناخبين والمرشحين وجميع المشرفين على اللجان بارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأشار إلى أنه تم تجهيز المقار بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ومراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، و أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة لمتابعة عمليات التصويت وازالة أي معوقات وتم تشكيل لجنة عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

ووجه راشد الدعوة لأهالي محافظة الجيزة بالمشاركة بكثافة في العملية الانتخابية وممارسة حقهم الانتخابي في هذا الاستحقاق الدستوري الهام لاختيار المرشح الذي سيمثلهم في مجلس الشيوخ مؤكدا علي حرص المصريين علي المساهمة في استكمال مؤسسات الدولة التشريعية والنيابية بما يدعم مسيرة التنمية وتحقيق مستقبل أفضل.

يذكر أن محافظة الجيزة تعد ثانى أكبر المحافظات فى أعداد الناخبين حيث يبلغ عددهم ٥٦٨٩٤٠١ والموزعين علي 1046 لجنة فرعية داخل ٥٣٦ مركز انتخابي بالمدارس ومراكز الشباب .

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.