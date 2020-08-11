وزير الطيران المدني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
كتب - محمد عبيد:
أدلى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ بمدرسة الليسيه في مصر الجديدة.
وبحسب بيان، أكد الوزير على أهمية مشاركة جميع طوائف الشعب المصري في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، والذي يعد مؤشراً قوياً على ترسيخ قواعد الحياة السياسية والتشريعية القوية والبناءة، واستكمال الدولة المصرية لمؤسساتها الدستورية والتشريعية في ظل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
95666
عدد المصابين
-
53779
عدد المتعافين
-
5035
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
20201816
عدد المصابين
-
13008672
عدد المتعافين
-
737110
عدد الوفيات
إعلان