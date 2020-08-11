وزير الطيران المدني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ

بالصور| توفد الناخبين على مدرسة "سيزا نبراوي" بالتجمع في أول أيام

كتب - محمد عبيد:

أدلى الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ لعام ٢٠٢٠ بمدرسة الليسيه في مصر الجديدة.

وبحسب بيان، أكد الوزير على أهمية مشاركة جميع طوائف الشعب المصري في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ، والذي يعد مؤشراً قوياً على ترسيخ قواعد الحياة السياسية والتشريعية القوية والبناءة، واستكمال الدولة المصرية لمؤسساتها الدستورية والتشريعية في ظل الاستقرار الأمني والسياسي الذي تشهده البلاد.