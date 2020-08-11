وزير التنمية المحلية يتفقد غرفة عمليات الوزارة لمتابعة انتخابات الشيوخ بالمحافظات

كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ في المحافظات.

وأكد شعراوي، في بيان الثلاثاء، الانتظام الكامل للجان الانتخابات على مستوى الجمهورية وفتح جميع اللجان في موعدها دون أي معوقات باستثناء بعض اللجان تأخر وصول القضاة إليها وتم فتحها في تمام الساعة 9:30 صباحاً، مضيفاً أن غرفة العمليات بالوزارة تتابع على مدار الساعة مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تطورات العملية الانتخابية.

وأشاد شعراوي، باستعدادات محافظة شمال سيناء لانتخابات مجلس الشيوخ وتواجد أعداد كبيرة من المواطنين الإدلاء بأصواتهم خاصة في مدينتي بئر العبد والشيخ زويد مما يعكس حالة الأمن والأمان والطمأنينة التي يشعر بها مواطني المحافظة، كمان أعرب عن سعادته بتواجد أعداد كبيرة من الشباب في الطوابير الانتخابية أثناء إدلائه بصوته في الانتخابات وحرصهم على المشاركة الإيجابية في تحديد مستقبل مصر خلال السنوات القادمة.

وأوضح اللواء محمود شعراوي، أنه تم الاستعداد الجيد لانتخابات مجلس الشيوخ من جميع الجهات المعنية بالعملية الانتخابية سواء الهيئة الوطنية للانتخابات والوزارات متابعا: هناك دور محدد وتشاركي بين كل الجهات وتم تحديد الاحتياجات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية وعرضها على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وتوفيرها على الفور.

وأشار شعراوي، إلى أن الوزارة لها دور كبير ومحوري في إتمام مجلس الشيوخ على أرض المحافظات وتم تكليف جميع المحافظين بالاستعداد الجيد لها وعقد لقاءات مع سكرتيري عموم المحافظات ومدير غرف العمليات والأزمات على مستوى جميع المحافظات وإطلاعهم على الإجراءات التي يجب اتباعها للخروج بالعملية الانتخابية بصورة إيجابية مشرفة تليق باسم مصر.

وأوضح وزير التنمية المحلية، اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا بتطهير اللجان الانتخابية على مدار اليوم والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الناخبين للحفاظ على سلامة المواطنين، مشيراً إلى أنه تم مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإقامة خيام ومظلات للاستراحة للتيسير عليهم لإدلائهم بأصواتهم في العملية الانتخابية وإقامة مظلات اللازمة لانتظار الناخبين أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت.

ودعا اللواء محمود شعراوي، أبناء الشعب المصري إلى النزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستوري المهم واختيار الكفاءات العلمية لمجلس الشيوخ لما له من أهمية كبيرة خلال المرحلة القادمة لا تقل عن أهمية مجلس النواب من بينها مناقشة اقتراحات تعديل مواد الدستور ودراسة ومناقشة القوانين والتي يتم إحالتها من رئيس الجمهورية ومجلس النواب والسياسة العامة للدولة ومناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومناقشة ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة.

وتجرى انتخابات مجلس الشيوخ 2020، للمصريين في الداخل اليوم وغدا الموافقين 11 و12 أغسطس الجاري، وذلك في الجولة الأولى من الانتخابات.

ويحق لنحو 63 مليون ناخب مصري في قاعدة البيانات، التصويت بانتخابات مجلس الشيوخ 2020، تم توزيعهم على 14 ألفًا و92 لجنة فرعية، بإشراف قضائي كامل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.