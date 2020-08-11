"الوفد" يدعو المرأة إلى المشاركة بقوة في انتخابات "الشيوخ"

كتب- مصراوي:

قال رضا سلامة، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، إن المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ اليوم وغدًا بالنسبة إلى المصريين في الداخل، هي أكبر تعبير عن حرية الرأي والمشاركة في صنع القرار داخل الدولة.

وطالب سلامة، في بيان له اليوم الثلاثاء، المواطنين بضرورة ممارسة حقهم الدستوري والقانوني عبر المشاركة بقوة في عملية التصويت بالانتخابات، داعيًا الناخبين إلى تغليب المصلحة الوطنية في هذا الوقت الحرج، والتي تقتضي كثافة المشاركة في الانتخابات.

كما طالب مقرر لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، المرأة المصرية في مختلف ربوع الدولة بالمشاركة بقوة في عملية الإدلاء بصوتها الانتخابي في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا التوقيت يتطلب مشاركتها بقوة في الانتخابات.

وأوضح سلامة أن الانتخابات سواء أكانت الشيوخ أم غيرها تعد بمثابة وسيلة لتدعيم الديمقراطية والانتخاب الحر من خلال منح المصريين ممن لهم حق التصويت الفرصة للمشاركة بفعالية في اختيار ممثليهم في مجلس الشيوخ.

وشدد مقرر لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد على ضرورة التزام المواطنين بشكل كامل بإجراءات السلامة والوقاية؛ لمنع انتشار فيروس كورونا بينهم خلال عملية الإدلاء بأصواتهم.