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تعرف على موعد فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ

07:09 ص الثلاثاء 11 أغسطس 2020
تعرف على موعد فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ

انتخابات - أرشيفية

(مصراوي):


حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، مواعيد فتح اللجان أمام الناخبين للأداء بأصواتهم من الساعة 9 صباحًا حتى الـ9 مساءً بالتوقيت المحلي، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، على أن تعلن النتيجة العامة، وتنشر بالجريدة الرسمية، يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس.

وفي حالة الإعادة تجرى انتخابات الإعادة للمصريين بالخارج يومي الأحد والاثنين 6 و7 سبتمبر المقبل، وتجرى بالداخـل من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً، بالتوقيت المحلي يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 سبتمبر، على أن تعلن النتائج النهائية، وتنشر في الجريدة الرسمية، في موعد أقصاه 16 سبتمبر.

ووزعت الهيئة الوطنية للانتخابات، 63 مليون ناخب على مراكز الاقتراع واللجان الفرعية، وهم من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، بعدد 17 ألف لجنة بواقع صندوق للفردي وآخر للقائمة، على أن يشرف على كل لجنة قاض واحد بهدف حماية الناخبين وكافة المشاركين في العملية الانتخابية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما حددت الهيئة، عدد القضاة المشاركين في العملية الانتخابية لمجلس الشيوخ للإشراف على الانتخابات في اللجان الفرعية والعامة ليبلغ عددهم نحو 18 ألف قاض يعاونهم 120 ألف موظف.

الهيئة الوطنية للانتخابات انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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