رئيس الوزراء يكلف بعلاج سائق "توك توك" لأمانته

كتب- محمد غايات:

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتكفل الدولة بعلاج حالة المواطن محمد صبري، سائق "التوك توك"، التي عرضها الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج "التاسعة" مساء أمس، على القناة الأولى المصرية، والذي أبرز سلوك السائق وأمانته ونزاهته لعثوره على حقيبة مجوهرات، وبذله جهودا حتى أعادها إلى صاحبها.

وعرض الدكتور حسام المصري، تقريراً على رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله الإجراءات التي تم اتخاذها مع الحالة، حيث أشار إلى أنه تم نقل المريض برفقة طبيب من مجلس الوزراء، إلى مستشفى الحلمية العسكري، بالتنسيق مع اللواء طبيب طارق لطفي، مدير المستشفي، والذي أمر بتحويله إلى قسم جراحات الحروق والتجميل برئاسة اللواء طبيب طارق المنوفي، لوضع بروتوكول العلاج المناسب.

وأشار إلى أنه تم أخذ عينة خلايا من القرحة الموجودة بساق المريض لعمل مزرعة وتحليل أنسجة، كما تم عمل غيار جراحي للساق المصابة، وعمل الأشعة اللازمة على الأوعية الدموية بذات الساق، لافتأً إلى أنه استكمالاً لبروتوكول العلاج تم سحب عينات دم كاملة من المريض لعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد المستشار الطبي لرئيس الوزرراء، أن لجنة الاستغاثات الطبية تتابع حالة المواطن "محمد صبري" عن كثب وتوفر كافة الدعم الطبي والمعنوي اللازم له.

من جانبه ثمن رئيس الوزراء السلوك الإيجابي الذي قام به المواطن "محمد صبري"، والذي يعكس حقيقة معدن المصريين الأصيل، وأمانة هذا السائق، مضيفاً أن الحكومة إذ تقدر هذا التصرف فإنها تحرص على علاج المواطن باعتبار ذلك أقل ما يمكن تقديمه له.