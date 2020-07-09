اليوم .. المطار يشهد إقلاع وهبوط 105 رحلات دولية تقل 12955 راكبًا

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع وهبوط 105 رحلات دولية وداخلية إلى عدة وجهات في العالم لنقل 12955 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار: تقلع من صالات السفر على مدار اليوم الخميس 51 رحلة تنقل على متنها 4561 راكبا، في حين تستقبل صالات الوصول بالمطار 54 رحلة وصول على متنها 8394 راكبا، قادمة من عدة وجهات أمريكية وأوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية على شركات طيران دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأشارت المصادر، إلى اتخاذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.