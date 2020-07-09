أكثر الكلمات إنتشاراً

الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

اليوم .. المطار يشهد إقلاع وهبوط 105 رحلات دولية تقل 12955 راكبًا

09:32 ص الخميس 09 يوليه 2020
اليوم .. المطار يشهد إقلاع وهبوط 105 رحلات دولية تقل 12955 راكبًا

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، إقلاع وهبوط 105 رحلات دولية وداخلية إلى عدة وجهات في العالم لنقل 12955 راكبا.

وقالت مصادر بالمطار: تقلع من صالات السفر على مدار اليوم الخميس 51 رحلة تنقل على متنها 4561 راكبا، في حين تستقبل صالات الوصول بالمطار 54 رحلة وصول على متنها 8394 راكبا، قادمة من عدة وجهات أمريكية وأوروبية وعربية وآسيوية وأفريقية على شركات طيران دولية عربية ومصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وأشارت المصادر، إلى اتخاذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وبتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

مطار القاهرة الدولي فيروس كورونا شركة مصر للطيران

الخبر التالى:

مواطنة تلقي مخلفات على ممشى ترعة المريوطية.. والجيزة: اتخاذ الإجراءات القانونية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 78304

    عدد المصابين

  • 22241

    عدد المتعافين

  • 3564

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11921616

    عدد المصابين

  • 6505587

    عدد المتعافين

  • 546318

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر مواعيد صرف مرتبات يوليو وأغسطس وسبتمبر لموظفي الدولة