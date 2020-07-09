كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، إزالة حالتي بناء مخالف بمنشأة القناطر، في إطار جهود التصدي للتعديات بالبناء على الأرض الزراعية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن المخالفة الأولى جاءت باسم "إ. إ. ع" زمام الحسانين بحوض العشرات بمساحه 80 مترا، وصادر لها قرار الإزالة رقم 6748 لسنة 2018.

وأضافت أن المخالفة الثانية جاءت باسم "ع. ن. ح. ح" زمام الحسانين بحوض العشرات بمساحة 50 مترا وصادر لها قرار الإزالة رقم 389 لسنة 2019.