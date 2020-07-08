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المنصة الإلكترونية للكهرباء: 55 ألف طلب للتحول إلى عدادات كودية في أول أسبوع

03:00 م الأربعاء 08 يوليه 2020
المنصة الإلكترونية للكهرباء: 55 ألف طلب للتحول إلى عدادات كودية في أول أسبوع

وزير الكهرباء محمد شاكر

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأربعاء، إنه تلقى تقريراً يوضح الإحصائيات التي تلقتها المنصة الإلكترونية؛ حيث تضمن التقرير استقبال المنصة 60 ألف زائر يوميًّا من خلال أجهزة الحاسب الآلي وأجهزة التليفونات المحمولة، كما تلقت المنصة 55 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

يأتي ذلك استمراراً للمتابعة الدورية لعمل للمنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في الأول من يوليو الجاري.

وأفاد التقرير أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع، وكان أكثرها عدداً شركات القناة ومصر العليا وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، كما استقبلت المنصة أيضاً أكثر من 500 استفسار، وتم الرد عليها، وذلك من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وأكد شاكر ضرورة الاهتمام بسرعة ودقة ووضوح الرد على استفسارات المواطنين وحل شكواهم، موضحًا استمرار تلقي المنصة طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية حتى منتصف أغسطس المقبل.

يأتى ذلك في إطار الاهتمام الذي توليه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتحسين وتيسير الخدمات المقدمة إلى المواطنين على مستوى الجمهورية.

محمد شاكر وزير الكهرباء عدادات كودية

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