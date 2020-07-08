حجز وتظلم.. الإسكان تتيح خدمات لحاجزي الشقق خلال شهر يوليو

كتب- محمد عبدالناصر:

تتيح وزارة الإسكان العديد من الخدمات خلال شهر يوليو الجاري للراغبين في حجز الوحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، أو للحاجزين في المشروعات المختلفة، بداية من مد فترة التظلم على النتائج، أو إلغاء غرامات عدم سداد الأقساط.

وينشر مصراوي طريقة الاستفادة من هذه الخدمات على النحو التالي:

1- مد التقديم لشقق محدودي الدخل:

كان من المقرر أن ينتهى التقديم والحج في شقق الإسكان الاجتماعي اول شهر يوليو الجاري، إل أن صندوق الإسكان الاجتماعي أعلن مد فترة التقديم وسداد جدية الحجز حتى يوم 18 يوليو.

وأكد الصندوق، أن زيادة فترة التقديم لحجز الإعلان الـ13 من الإسكان الاجتماعي، جاءت استجابة لعدد من الطلبات المقدمة إلى وزارة الإسكان، في رغبة بعض المواطنين اللحاق بموعد السداد والحجز، نظراً لتأخر البعض في استيفاء المستندات المطلوبة للتقدم على الإعلان في ظل الظروف والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال الفترة الراهنة لمواجهة فيروس كورونا.

ووفقا للمعلومات الواردة عن صندوق الإسكان الاجتماعي فإنه تم سحب 25 ألف كراسة شروط، بينما سدد جدية الحجز البالغة 14 ألف جنيه ما يقرب من 9815 مواطناً، لكن من قام بتسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني 6031 مواطنا.

وتتواجد الشقق في 10 محافظات هم: (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- البحر الأحمر – مطروح) على أن تكون الشقق كاملة التشطيبات وجاهزة للتسليم.

ويمكن التعرف على خريطة تواجد الوحدات داخل المدن بالـ10 محافظات من هنا

وحدد صندوق الإسكان الاجتماعي سعرين لشقق الإعلان الـ13، الأول 184 ألف جنيه لمحافظات (الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان)،

و197 ألف جنيه لمحافظتي (البحر الأحمر – مطروح).

ويتم التقديم عن طريق مكاتب البريد، حيث يجري سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد 150 جنيهًا مصروفات إدارية (لا تُرد ولا تُسترد)، من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية.

ويتم استكمال باقي مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة بعد الاستعلام الميدانى والائتماني وانطباق الشروط على المتقدم، وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويجرى

تحديد دفعة الاستلام وفقًا لراتب وسن المتقدم.

ويتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عامًا بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنويًا (متناقصة) ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، وسداد 5% من قيمة الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع (لا تُرد ولا تُسترد)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلًا بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية.

تظلمات الإعلان الـ12:

كما أعلنت وزارة الإسكان مد فترة تلقي التظلمات بالإعلان الـ12 بالإسكان الاجتماعي لغير المُنطبق عليهم الشروط، نتيجة الفرز المُستندات، حتى يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو ٢٠٢٠، حيث كان من المقرر غلق باب تلقى التظلمات يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020.

وتعتبر هذه الفرصة الأخيرة للحاجزين لاستيفاء المُستندات المطلوبة وغيـر المُكتملة لتعديل موقفهم من غير المنطبق إلى المنطبق، حيث يمكن الاستعلام عن موقف الحجز في شقق الإسكان

الاجتماعي بالرقم القومي من خلال الدخول على الرابط الإلكتروني (https://cservices.shmff.gov.eg/complaints).

وأكد صندوق الإسكان الاجتماعي أنه تم قصر إمكانية إرسال التظلم إلكترونيًا، وليس من خلال أي وسيلة أخرى، بواسطة إدخال الرقم القومي للحاجز على الرابط وسيقوم الصندوق بدراسة التظلم

المُرسل ومراجعة المستندات والبيانات المطلوب استكمالها ونشر النتيجة بعد انقضاء شهر من غلق باب التظلم، على أن يتم إرسال رسائل نصية لجميع المواطنين المتقدمين الذين تم فرز طلباتهم، والبالغ عددهم 12564 مواطنا، تتضمن نتيجة الفرز والإجراءات اللاحقة المتبعة من جانب المواطنين سواء المُنطبق عليهم الشروط أو غير المُنطبق عليهم الشروط.

كيف تستفيد من مهلة الإسكان لإلغاء غرامات التأخير؟:

وتستمر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في منح تيسيرات، للإعفاء من سداد غرامات التأخير، بنسب محددة، للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضى السكنية الصغيرة، والأراضي الصناعية، وكذا الفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة، وذلك حتى 4 أفسطس المقبل.

ويمكن الاستفادة من مهلة وزارة الإسكان، والتي جاءت على النحو التالي:

- الإعفاء بنسبة 100% من كامل غرامات التأخير حالة السداد لكامل المستحقات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 70% حالة سداد نسبة 75 % من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 45% حالة سداد نسبة 50 % من المتأخرات.

- الإعفاء من غرامات التأخير بنسبة 20% حالة سداد نسبة 25 % من المتأخرات.

- هذه التيسيرات تسرى لمن صدر لهم قرارات بالإلغاء وتعذر السحب فعلياً لأن المبنى تمت إقامته ومأهول بالسكان.

- بالنسبة للوحدات السكنية، يشترط أن يكون المقيم بها هو المخصص له الوحدة مع عدم وجود تخصيص لوحدة أخرى بذات المدينة.

- يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية:

- أن تكون أعمال البناء تمت بموجب ترخيص صادر من جهاز المدينة المختص.

- التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة.

- لا تسري هذه التيسرات على ما سبق سداده قبل الإعلان.