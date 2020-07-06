رئيس الوزراء يتفقد مشروع محور ترعة الزمر الحر

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مشروع محور ترعة الزمر الحر، يُرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ومسئولو وزارة الإسكان.

وخلال الجولة التفقدية لمشروع محور ترعة الزمر الحر، استمع رئيس الوزراء إلى شرح تفصيلي حول الموقف التنفيذي من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث أشار إلى أن المشروع يهدف إلى حل مشكلة الاختناقات والكثافات المرورية بمحافظة الجيزة والربط بين شمال وجنوب المحافظة ورفع كفاءة الطرق السطحية حول مسار المحور لتحسين الحركة المرورية للطرق الداخلية.

وأوضح أن المشروع ينقسم إلى ثلاثة قطاعات بدءا من الطريق الدائرى شمالاً(الوراق) حتى الدائري جنوباً(المنيب) مروراً بالمحاور(ميدان الجيزة، 26 يوليو، صفط اللبن، جامعة الدول العربية).

فيما يخص المرحلة الأولي، تبدأ من دائري المنيب وصولاً إلى محور صفط اللبن، وهي عبارة عن ثلاثة أجزاء بطول 5 كم، يبدأ الجزء الأول منها من تقاطع المحور مع دائري المنيب وحتى تقاطع المحور مع كوبرى ترسا بطول 1,3 كم، بالإضافة إلى الأعمال الصناعية المطلوبة على الطريق الدائري(منزل ومطلع حارتين بعرض 7م وبطول 700م)، مروراً بالجزء الثاني الذي يبدأ من كوبري ترسا حتى أعلى شارع الهرم ويبلغ طول هذه المرحلة 1,7 كم وتتكون من (كوبري ترسا بطول 650 م، وطريق سطحي بطول 750 م، وجزء من الكوبري العلوي لعبور شارع الهرم بطول 350 م)، وصولاً للجزء الثالث والذي هو عبارة عن كوبري بطول 2 كم، وعدد 2 رامب للربط بين المحور وكوبري صفط اللبن بطول 300م لكل راكب.

وقال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، الذى يتولى تنفيذ المشروع: النسبة المنفذة وصلت إلى 40%، هذا ويبلغ إجمالي طول المرحلة الأولي 5 كم، وتقدر تكلفتها التقديرية بـ (1.800,000,000 مليار جنيه مصري)، وفيما يخص المرحلة الثانية، أشار إلى أنها تنطلق من محور صفط اللبن وصولاً إلى شارع جامعة الدول العربية، وتتكون من أعمال كباري علوية على مستويين بجانب أعمال الطرق أسفل الكباري، وذلك بإجمالي الطول 2,1 كم للمرحلة تنقسم إلى جزئين شامل منزل ومطلع لجامعة الدول العربية، وتقدر التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية بـ (1,250,000,000 مليار جنيه مصري).

وفيما يخص المرحلة الثالثة، تم التنويه إلى أنها تنطلق من شارع جامعة الدول العربية وصولاً إلى دائري الوراق شمالاً، وتتكون تلك المرحلة من أعمال طرق وكباري بطول 5 كم تنقسم إلى أربعة أجزاء، وذلك بتكلفة تقديرية تصل إلى 1,150,000,000 مليار جنيه