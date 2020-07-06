كورونا في 24 ساعة| انخفاض جديد وطريقة نهاية الفيروس والمحافظة الأكثر إصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 623 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 20726 حالة.

ونشرت وزارة الصحة عددًا من الإرشادات لرعاية الأطفال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) داخل العزل المنزلي.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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