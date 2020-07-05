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وزير التعليم العالي: مصر الأولى في الشرق الأوسط بـ73 بحثًا إكلينيكيًا للقاح كورونا

07:40 م الأحد 05 يوليه 2020
وزير التعليم العالي: مصر الأولى في الشرق الأوسط بـ73 بحثًا إكلينيكيًا للقاح كورونا

الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي

كتب- محمد سامي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماع المجموعة الطبية؛ لمتابعة الجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وشدد رئيس الوزراء على دعم الدولة المصرية للجهود المبذولة من الفريق البحثي المصري بالمركز القومي للبحوث، بهدف التوصل إلى لقاح، مشيدًا بالجهد الدؤوب لفريق العمل بالمركز القومي للبحوث.

وأكد رئيس الوزراء استعداده لمقابلة فريق العمل في أي وقت، للتعرف على احتياجاتهم والعمل على تلبيتها، مشيرًا إلى أن إمكانات الدولة كلها مسخرة لخدمة هذه الجهود البحثية المهمة، سواء في وزارة الصحة، أو مصانع الأدوية، لافتًا إلى أن هذه الجهود المهمة التي أعلنتها منظمة الصحة العالمية ضمن محاولات الوصول إلى لقاح يعدُ أمرًا ايجابيًا، وهو مجهود وطني ندعمه جميعًا.

وخلال الاجتماع عرض وزير التعليم العالي موقف اللقاحات المصرية التي يتم إعدادها حاليًا، وأشار إلى إدراج أبحاث المركز القومي للبحوث لإنتاج لقاح لفيروس كورونا ضمن المحاولات العالمية في مرحلة الأبحاث قبل الإكلينيكية، لافتًا في السياق نفسه إلى احتفاظ مصر بالمركز الأول إفريقيًا وعلى مستوى الشرق الأوسط لعدد الأبحاث الإكلينيكية clinical trials بواقع 73 بحثًا.

خالد عبد الغفار التعليم العالي لقاح كورونا

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