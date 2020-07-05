وزيرة الثقافة ناعية رجاء الجداوي: أعمالها ستبقي خالدة في ذاكرة الإبداع

القاهرة- أ ش أ:

نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي التي توفيت اليوم الأحد عن عمر يناهز 82 عاما إثر تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وقالت عبدالدايم، في تصريح اليوم، إن الراحلة إحدى نجمات الزمن الجميل، وكانت نموذجا للفن الجاد، مضيفة أنها نجحت بحسها الراقي في خلق شكل مميز للأدوار التى لعبتها طوال تاريخها الفني الممتد، مؤكدة أن أعمالها ستبقى علامات خالدة في ذاكرة الإبداع.

يذكر أن رجاء الجداوي هي ابنة شقيقة الفنانة تحية كاريوكا، تلقت تعليمها الأول في مدارس الفرانسيسكان بالقاهرة، بدأت حياتها العملية في إحدى الشركات الإعلانية بقسم الترجمة، تم اختيارها لتكون عارضة أزياء بعد فوزها بلقب ملكة جمال القطر المصري عام 1958 وأصبحت أشهر عارضة أزياء مصرية، في نفس الوقت عرفت طريقها إلى الفن فتنقلت بين السينما والمسرح.

وفي بداية سبعينيات القرن العشرين، تزوجت بلاعب الكرة حسن مختار، وأنجبت ابنة واحدة، كما شاركت فى الكثير من الأعمال الفنية الناجحة إلى جانب عدد من البرامج التليفزيونية والإذاعية الشهيرة.