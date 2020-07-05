أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

اتفاق بين البيئة والتخطيط على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية وفقا لمعايير الاقتصاد الأخضر

10:58 ص الأحد 05 يوليه 2020
اتفاق بين البيئة والتخطيط على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية وفقا لمعايير الاقتصاد الأخضر

الدكتورة هالة السعيد والدكتورة ياسمين فؤاد

كتب- محمد نصار:

اتفقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر، على أن تتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى 100% خلال الأعوام الثلاثة القادمة، من أجل الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يساهم في تحقيق الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة.

جاء الاتفاق في إطار التعاون الوثيق بين الوزارتين؛ وفي ضوء رؤية مصر 2030 التي تُشرف على تنفيذها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي تتطلب إدراج البُعد البيئي في كل المشروعات الاستثمارية في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.

وأكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بضرورة مراعاة البعد البيئي في المشروعات التنموية بالدولة من خلال بعدين أساسين؛ هما التحقق من مراعاة خطة الدولة لبعد الاستدامة البيئية، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية للحفاظ عليها من أجل الأجيال القادمة.

وأوضحت أن دمج البعد البيئي بمضمون تلك المشروعات يجعلها مشروعات خضراء غير تقليدية تقلل من تكلفة التدهور البيئي الذي تدفع الدولة لمعالجة المشكلات البيئية والتأثيرات السلبية على صحة المواطن المصري تكلفة باهظة يمكن تجنبها.

من جانبها أكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاستدامة والحفاظ على موارد الدولة للأجيال القادمة يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود، موضحة أن الاستدامة يرتبط بها الاتجاه نحو إصدار السندات الخضراء كأدوات مالية تحمل الخصائص الخاصة بالاستدامة.

وأضافت السعيد، أنه يتم تحديد مجموعة من المعايير البيئية التي يجب مراعاتها من قِبل كل الجهات المعنية عند إعداد المشروعات الاستثمارية المدرجة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والممولة من كل مصادر التمويل لضمان تحقيق الأولويات التنموية للدولة.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى أن عدد المشروعات الخضراء المدرجة بخطة العام المالي 2020/2021 حوالي 691 مشروعا، تبلغ تكلفتها الكلية 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات بحوالي 36.7 مليار جنيه في خطة عام 2020/2021 وبما يشكل نسبة 14% من إجمالي الاستثمارات العامة الموزعة في الخطة، لافتة إلى إمكانية أن تُستغل حصيلة إصدار السندات الخضراء في تمويل مشروعات حالية أو مستقبلية في السنة التالية لتاريخ الإصدار.

وأكدت الوزيرتان، العمل على إعداد كتيب إرشادي يتضمن المعايير البيئية العامة في مختلف قطاعات الدولة ودليل إرشادي متخصص لكل قطاع بالتعاون مع الخبراء والمعنيين بالوزارات، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية للوزارات المعنية سيتم إتاحتها خلال الأشهر القليلة القادمة لشرح هذه المعايير، وتطبيقها كل فيما يخصه من خلال الدعم الفني المقدم من وزارة البيئة وبالتنسيق التام من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لرفع الوعي بأهمية مراعاة البعد البيئي في القطاعات التنموية.

هالة السعيد ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وزيرة التخطيط الاقتصاد الأخضر

الخبر التالى:

الأول من نوعه.. الخشت: برنامج بكالوريوس يجمع بين دراسة الشبكات والأمن السيبراني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 74035

    عدد المصابين

  • 20103

    عدد المتعافين

  • 3280

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 11345792

    عدد المصابين

  • 6421483

    عدد المتعافين

  • 532398

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:رجاء الجداوي في رحاب الله - تغطية مباشرة