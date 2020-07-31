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الزراعة: ذبح 6 آلاف أضحية مجانا بالمجازر أول أيام عيد الأضحى

03:15 م الجمعة 31 يوليه 2020
الزراعة: ذبح 6 آلاف أضحية مجانا بالمجازر أول أيام عيد الأضحى

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن إجمالي مذبوحات الأضاحي بالمجازر صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك بلغ 6 آلاف رأس ماشية من الجاموس والأبقار والأغنام والماعز.

جاء ذلك خلال تقرير تلقاه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وجاءت محافظة الإسكندرية في المركز الأول تليها القاهرة ثم سوهاج والجيزة وكفرالشيخ.

وبين التقرير، أن الذبح مازال مستمرا حتى نهاية اليوم في المجازر الحكومية والتي يتجاوز عددها 400 مجزرا على مستوى الجمهورية تقدم للمواطنين خدمة الذبح والفحص الطبي للأضاحي مجانا خلال أيام عيد الأضحى المبارك وذلك للحد من الذبح في الشوارع لحماية البيئة من التلوث وحفاظا على صحة المواطنين.

وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الأبقار الأغنام عيد الأضحى

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