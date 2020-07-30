ارتفاع الحرارة وأمطار رعدية.. الأرصاد تعلن حالة الطقس خلال أيام العيد

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد بداية من اليوم وحتى الاثنين المقبل، ارتفاعا في درجات الحرارة بمقدار 2 إلى 3 على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومن 3 لـ4 درجات على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضاف شاهين في تصريحات لـ"مصراوي"، الخميس، أن المناطق الشمالية تشهد حالة من الاعتدال في الطقس، لافتًا إلى أن الطقس حار رطب على القاهرة، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتابع: حالة الطقس خلال ساعات الليل تكون لطيفة على أغلب المدن والمحافظات".

وعن درجات الحرارة، أشار مدير مركز التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنها تتراوح خلال الفترة الحالية على القاهرة من 36 لـ37 درجة، ومن 30 لـ32 درجة على المناطق الشمالية، بينما تتراوح من 40 وحتى 46 على شمال وجنوب الصعيد".

وأكد أنه مع ارتفاع نسب الرطوبة يتواجد فرصة؛ لتكون الشبورة في الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والمناطق القريبة من المسطحات المائية.

وأوضح شاهين وجود فرص لسقوط الأمطار تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من محافظات جنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، ومناطق من جنوب سيناء، لكنها أمطار خفيفة وغير مؤثرة على حركة الأنشطة اليومية.