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شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

11:59 ص الخميس 30 يوليه 2020
شيخ الأزهر يهنئ الرئيس السيسي والمسلمين بعيد الأضحى المبارك

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

تقدم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والمسلمين حول العالم بحلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا فضيلة الإمام الأكبر، في بيان له، الخميس، جميع المسلمين لإحياء هذه المناسبة المباركة بالدعاء والطاعات وإدخال السرور على البيوت، مطالبًا بتقديم يد العون والمساعدة لكل الفقراء والمحتاجين والمرضى، خاصة في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حول العالم.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر، أن هذه المناسبة الكريمة ستظل رمزًا للتضحية والفداء وطاعة الله -عز وجل-، داعيًا الأمة العربية والإسلامية إلى ضرورة استلهام معاني الوحدة والمحبة والسلام، ونبذ أسباب الفرقة والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن أمتنا واستقرارها، سائلًا الله أن يعم الأمن والسلام في العالم كله.

أحمد الطيب عيد الأضحى الأزهر الشريف السيسي

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