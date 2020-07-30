كورونا في 24 ساعة| السعر المتوقع للقاح وتحذير و5 مؤشرات مبشرة.. والحج في زمن كورونا

واصلت أعداد إصابات ووفيات كورونا في مصر تراجعها المستمر منذ 19 يونيو الماضي، وعادت اليوم لتستقر عند نفس مستويات النصف الثاني من شهر مايو الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، عن خروج 1066 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 37025 حالة.

عدنا لمستويات مايو.. تحذير و5 مؤشرات مبشرة لـ كورونا في مصر – تفاعلي

الأرقام المبشرة مستمرة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الأربعاء

تقرير: ثلث المتعافين من كورونا يعانون من أعراض قد تستمر لأشهر

تعرف على سعر اللقاح المنتظر ضد فيروس كورونا

روسيا تكشف عن بدء إنتاج لقاحين ضد كورونا خلال شهرين

مستشار وزير الحج السعودي: لا توجد أي إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج

الصحة: "مصر نجحت في السيطرة على كورونا ولم تنتصر عليه"

مع زيادة إصابات كورونا..لا مطاعم الكمامات "إجبارية" في هونج كونج

بوتين عن "كورونا": تصدينا لتحدٍ غير مسبوق ونسعى لتفادي سيناريو إعادة فرض القيود

مبادئ جديدة للوقاية من كورونا.. لا تستخدم "الجوانتي": يضر أكثر مما ينفع

تحذير مهم من "الصحة العالمية" حول "تأثير الصيف على كورونا"

فوتشي: "هيدروكسي كلوروكين" غير فعال في علاج كورونا

أونتاريو الكندية تسجل أقل عدد إصابات بكورونا منذ مارس الماضي

كورونا يقتل 17 ألف عربي منذ فبراير الماضي .. و55% من الضحايا بدولتين

الكويت تعلن عودة رحلات الطيران باستثناء 7 دول

العاهل المغربي يحذر من التراخي أمام موجة ثانية محتملة لفيروس "كورونا"

بخطة شاملة.. ألمانيا متمسكة باندماج اللاجئين رغم كورونا

اكتشاف نقطة ضعف لفيروس كورونا قد تقضي عليه