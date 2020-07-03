حملة لتنظيف وتجميل في 10 مناطق بالجيزة (صور)
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(مصراوي):
أعلنت محافظة الجيزة، إصدار المحافظ اللواء أحمد راشد، توجيهًا لشفيق جلال، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالمحافظة، لرفع كفاءة النظافة والحدائق، وأعمال الرش والتطهير اليومي لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
وشملت الأعمال تطوير شارع ترسا، وكوبري ترسا، وشارع العروبة، وترعة المريوطية بنطاق حي الطالبية، وشارع خاتم المرسلين، وشارع الهرم، وترعة الزمر في نطاق حي العمرانية، وشارع اللبيني هرم، وترعة المريوطية بنطاق حي الهرم، وفرد النجيلة سابقة التجهيز في تبة شارع النهضة بنطاق جنوب الجيزة.
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