أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

موعد للبت قبل تسليم الأوراق.. التعليم تعلن ضوابط استقبال طلبات الندب للمعلمين

12:38 م الجمعة 03 يوليه 2020
موعد للبت قبل تسليم الأوراق.. التعليم تعلن ضوابط استقبال طلبات الندب للمعلمين

وزارة التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تعليماتها بشأن تلقي طلبات الندب للمعلمين والعاملين بالوزارة.

واشترطت الوزارة في ظل انتشار فيروس كورونا، على الراغبين في تقديم طلبات الندب اتباع التعليمات التالية:

- تجميع الإدارات النوعية المختصة بالمديريات طلبات الندب الكلي للمعلمين أو العاملين التي يقدمون طلب ندب إلى خارج المديرية أو المحافظة أو خارج التربية والتعليم أو أي مصلحة آخرى وتعرض عرضا شخصيا مجمعة بنهاية اليوم الذي سيحدد لكل مادة علي مديري عموم المديرية ومن ثم علي وكيل أول الوزارة مع الالتزام بالقرار رقم 202 والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

- عدم ترك الأوراق للتداول ويعطى لكل معلم موعد البت في الطلب لحين تسليمه للأوراق ويتم البت من خلال جهات الاختصاص بالمديرية والإدارات التعليمية.

- جميع المكاتبات الصادرة تكون مكتوبة بالكمبيوتر وليس بخط اليد ولن يتم النظر لأي مكاتبات لا تراعي ذلك.

- على الشخص التقدم بطلبه بنفسه.

- مراعاة المستوى الوظيفي عند المخاطبة.

  • يكون التوقيع (الوظيفة - اسم ثلاثي - التوقيع).
  • received_271134374231589
وزارة التربية والتعليم التعليم الفني فيروس كورونا التعايش مع كورونا الإدارات التعليمية

الخبر التالى:

إشادات واسعة.. مدبولي يستعرض تقريرا حول سياسات الاستثمار في مصر

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 71299

    عدد المصابين

  • 19288

    عدد المتعافين

  • 3120

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10776482

    عدد المصابين

  • 5528165

    عدد المتعافين

  • 517666

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وقف البلازما وتأجيل المسحة.. تطورات جديدة في الحالة الصحية لرجاء الجداوي