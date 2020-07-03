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بعد سقوط الحفار على السائق.. الجيزة تحيل المشرف على إزالة عقار ببشتيل للتحقيق

12:52 ص الجمعة 03 يوليه 2020
بعد سقوط الحفار على السائق.. الجيزة تحيل المشرف على إزالة عقار ببشتيل للتحقيق

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

كتب - محمد نصار:
أعلنت محافظة الجيزة، بأنه في ضوء ما أثير على مدار اليوم ببعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن انهيار عقار أثناء إزالته، علي حفار في منطقة بشتيل بمركز أوسيم، إحالة مسئول الإشراف على تنفيذ قرار الإزالة للعقار المكون من أربع أدوار على مساحة ٣٥٠ متر تقريباً، والكائن بشارع الكباش إلى التحقيق، للإهمال وعدم تطبيق المعايير الهندسية الصحيحة، الأمر الذي عرض حياة المشاركين في الإزالة للخطر.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بإجراء الكشف الطبي الكامل على سائق الحفار للتأكد من عدم إصابته بأي مكروه عقب الإزالة، وقد تم بالفعل التأكد من سلامته.

وأكدت محافظة الجيزة، أن قطار الإزالات للعقارات المخالفة مستمر بدون توقف لردع المخالفين، مؤكدة حرصها الكامل على سلامة المشاركين في أعمال الإزالات سواء عمال أو متابعين أو فنيين، مع رفضها الكامل لأي إهمال في تنفيذ قرار الإزالة.

وثمنت محافظة الجيزة، الإخلاص والتفاني في العمل الذي يطبقه الجميع على الارض للإصرار على مواجهة مخالفات البناء مهما بلغ حجمها.

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سقوط حفار محافظ الجيزة إزالة عقار أوسيم أحمد راشد

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