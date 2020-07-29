أكثر الكلمات إنتشاراً

أسعار الذهب مايغلاش عليك سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا الطقس فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة الخطيب ومرتضى منصور

إطلاق اسم "طبيب الغلابة" على إحدى وحدات التأمين الصحي الشامل

04:59 م الأربعاء 29 يوليه 2020
إطلاق اسم "طبيب الغلابة" على إحدى وحدات التأمين الصحي الشامل

طبيب الغلابة

كتب - أحمد جمعة:

قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي (طبيب الغلابة) على وحدة الحرفيين ببورفؤاد التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.

وقال بيان للهيئة اليوم الأربعاء، إن القرار يأتي تقديرًا للمجهودات العظيمة التي قدمها الدكتور محمد مشالي الذي وضع صحة المريض المصري أول اهتماماته دون التفات لمردود ذلك على مستواه الاقتصادي أو تحقيق أي مكاسب مالية.

وقال الدكتور أحمد السبكي إن "مشالي" مثال إنساني يحتذى به في الإنسانية ورمزا خالدا للعطاء، حيث لم يبخل الطبيب الراحل على مدار 45 عاما،ً بتقديم خدماته وخبراته الطبية والعلاجية للمحتاجين وغير المقتدرين ماديًا، كبارً وصغارًا، متحديًا جميع الظروف الاقتصادية وغلو الأسعار حيث ظل ثمن الكشف الخاص به كما هو لسنوات، كما أنه كان نعم العون لغير المقتدرين على شراء الأدوية، وكان رحمه الله عليه يقدم خدماته لهم بلا مقابل وبلا أي تمييز، ليضرب مثالًا خالدًا في العطاء الإنسانية ويرفع راية روح المهنة دائمًا وقبل أية اعتبارات أخرى.

كما قرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال اجتماعه اليوم بمقر الهيئة العامة للرعاية الصحية بمدينة نصر،أنه تقديرًا لدور الدكتور محمد مشالي سوف يتم إعادة تسمية الوحدة الصحية القريبة من محل سكن "طبيب الغلابة" بمحافظة البحيرة لتكون باسم الدكتور محمد مشالي أيضًا، وسيتم ذلك فور الانتهاء من نقل الأصول بمحافظة البحيرة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية.

طبيب الغلابة وحدات التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحية أحمد السبكي

الخبر التالى:

رئيس جامعة الأزهر يطمئن على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفى الحسين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 92947

    عدد المصابين

  • 35959

    عدد المتعافين

  • 4691

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 16607203

    عدد المصابين

  • 10168522

    عدد المتعافين

  • 9697469

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:تعرف على موعد صلاة عيد الأضحى وكيفية أدائها بالمنزل