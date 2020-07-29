كورونا في 24 ساعة| الصحة تعلن تسجيل 456 إصابة جديدة ونصائح للمتعافين

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن خروج 1121 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 35959 حالة حتى اليوم

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 465 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، لافتًا إلى وفاة 39 حالة جديدة

ووجه الدكتور هاني الناظر، أستاذ الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، مجموعة من النصائح للمواطنين للحماية من فيروس كورونا خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار أستاذ الأمراض الجلدية إلى ضرورة شرب المتعافين من كورونا المياه بكميات كبيرة للمساعدة في حدوث سيولة للدم لمنع حدوث أي جلطات، لافتًا إلى أهمية تجنب الأكلات والمشروبات المكشوفة خلال هذه الفترة والحرص على تناول السلطة الخضراء والاستفادة من أشعة الشمس.

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