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البيئة: إزالة 300 مكمورة فحم نباتي مخالفة في المنوفية

10:32 م الإثنين 27 يوليه 2020
البيئة: إزالة 300 مكمورة فحم نباتي مخالفة في المنوفية

الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة

كتب- محمد نصار:

شنت وزارة البيئة من خلال الفرع الإقليمي بوسط الدلتا حملة مكبرة على مستوى مدينة السادات بمحافظة المنوفية لإزالة جميع مكامير الفحم المخالفة وغير المطورة، وذلك بالتنسيق مع عدد من اعضاء مجلس النواب ورؤساء المدن والوحدات المحلية ومديرية أمن المنوفية، والحماية المدنية، استجابة لشكوى راهبات دير مار جرجس وعدد من المواطنين والنواب بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بشأن التضرر من وجود أدخنة كثيفة تنبعث من مكامير فحم مخالفة.

وأشارت فؤاد، إلى أنه سبق دعوة أصحاب المكامير غير المطورة للعمل على تطويرها طبقا للاشتراطات البيئية التي يضعها قانون البيئة وبالتنسيق الكامل مع وزارة البيئة وفروعها الإقليمية وذلك حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، حيث تسعى وزارة البيئة إلى تطوير مكامير الفحم التقليدية من خلال استخدم تكنولوجيا مستدامة بيئياً تتماشي مع استراتيجية التنمية المستدامة 2030.

وتبين من خلال معاينة اللجنة لمحل الشكوى وجود 300 مكمورة فحم نباتي تعمل بالمخالفة بالحرق المكشوف للمخلفات و توجد على مساحة 30 فدانا تقريبا حيث تمت إزالة هذه المكامير بالتنسيق مع الجهات المعنية وفي حضور قوات الشرطة والأمن، وتم التحفظ على جميع المعدات والخامات المستخدمة في زمام الوحدة المحلية ويجري استكمال أعمال اللجنة للقضاء تمامًا على جميع المخالفات الناتجة عن هذه المكامير الملوثة للبيئة.

البيئة المنوفية مكورة فحم فحم نباتي

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