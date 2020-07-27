​السعودية والكويت والإمارات.. الهجرة توضح موقف دول الخليج من بدء عودة العمالة لأراضيها

كتب- أسامة علي:

قالت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قرار السماح بعودة العاملين المصريين الراغبين في العودة إلى أعمالهم في دول الخليج العربية بعد توقف دام لأشهر بسبب جائحة كورونا، هو قرار متعلق بكل دولة وفق ما تقتضيه ظروفها.

وأوضحت الوزيرة، في بيان لها اليوم الأحد، أن الكويت لم تعلن تاريخًا محددًا لعودة العمالة المصرية حتى مع إعلان فتح مطار ‏الكويت الدولي مطلع أغسطس المقبل، منوهة إلى أنه "لا يمكن اعتبار القرار بمثابة السماح بعودة العمالة المغتربة إلى أراضيها لحين صدور إعلان رسمي بذلك".

وأضافت أن الدول الثلاث السعودية والكويت والإمارات، تضع ضمن اشتراطاتها لعودة العمالة إلى أراضيها إجراء ‏تحليل ‏PCR، ولذلك تم التنسيق مع وزارة الصحة لتحديد أسماء المعامل التابعة لها على مستوى الجمهورية لعمل هذا التحليل بما يخدم التنوع ‏الديموغرافي للمواطنين.

وتابعت: "حينما تعلن حكومة الكويت قرار عودة العمالة المصرية إليها، سيتم ‏التنسيق فيما يتعلق بتحليل ‏PCR، ولأن أغلب المصريين العاملين بالكويت يتركزون في محافظات الصعيد لابد من الإعلان عن المعامل في تلك المحافظات، حتى لا يتكبدون مشقة السفر إلى القاهرة، ‏وتخفيفًا للازدحام والضغط على المعامل المركزية؛ لأن التحليل سيكون مطلوبًا قبل موعد السفر ‏بيومين".‏

وحول موقف المصريين الراغبين في تجديد إقامتهم بدولة الكويت، سواء ‏الموجودين هناك أو المتواجدين بمصر خلال هذه الفترة، تهيب وزيرة الهجرة بمن ‏يتعامل من المصريين مع شركات تجديد الإقامة، التعامل بصورة رسمية وعدم اللجوء لشركات غير موثوق بها أو لديها مشكلات داخل الكويت ‏أو متورطة في بيع الإقامات، وعلى العاملين مراجعة عقود العمل مع وزارة القوى العاملة المصرية.

ولفتت الوزيرة إلى إعلان دولة الكويت إمكانية تجديد العمالة المصرية لإقامتها، وهي خارج الكويت لمن ينطبق عليه الشروط والمحددات، إلكترونيًا من خلال موقع وزارة الداخلية الكويتية لحين تحديد الموعد النهائي للعودة، وهذا من خلال الرابط ‏التالي:اضغط هنا‏

المملكة العربية السعودي

ذكرت نبيلة مكرم، أنه هناك شريحتان من المواطنين وافقت السعودية ‏على عودتهم، وهم الدبلوماسيين وذلك لما تقتضيه ظروف عملهم، والعاملين بالقطاع الطبي ‏لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، أما عن الفئات الأخرى فلم يصدر قرارًا بشأنهم ‏حتى الآن.

الإمارات العربية المتحدة

وفيما يتعلق بعودة حاملي الإقامة بدولة الإمارات من المصريين الراغبين في الرجوع ثانية لممارسة أعمالهم، قالت وزيرة الهجرة إن هناك طلبًا متاحًا على موقع إدارة إقامات الأجانب في ‏دبي، عليهم ملؤه ومتابعته من خلال الرابط ‏التالي:اضغط هنا

وأضافت الوزيرة أنه حال الموافقة على الطلب يتم إجراء تحليل ‏PCR‏ قبل موعد السفر وبعدها يمكن عودة ‏المواطنين الذين تمت الموافقة عليهم.

وأشارت إلى أن الإمارات لم تحدد شرائح بعينها والأمر مفتوح أمام الجميع، ‏ومؤكدة أن موافقة دولة الإمارات على العودة تتم وفق الضوابط التي وضعتها وعلى الجميع احترامها.‏