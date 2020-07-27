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هل أصبحت أعراض كورونا أقل خطورة؟.. رئيس اللجنة العلمية يوضح

10:39 ص الإثنين 27 يوليه 2020
هل أصبحت أعراض كورونا أقل خطورة؟.. رئيس اللجنة العلمية يوضح

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمواجهة كورونا بوزارة الصحة، إن أعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أصبحت أقل خطورة مؤخرا.

وأضاف حسني في حوار مع مصراوي يُنشر لاحقا: "هذه حقيقة. الفيروس ضعف، وهذه الحقيقة تؤكد على أمر واحد أن التزام الحذر واستكمال الإجراءات الاحترازية هو أهم سلاح لدينا الآن لاستكمال المرحلة الحالية".

وبشأن توقعات حدوث موجة ثانية من الفيروس، أوضح رئيس اللجنة العلمية أن كل ذلك احتمالات لا تصل إلى مرحلة التأكيد، ونُحذر المواطنين من احتمالية حدوث موجة ثانية "لكنها غير مؤكدة".

وقال: "الدولة مستعدة لموجة ثانية ولا نتمنى حدوثها، ولو حدثت فنحن جاهزون لها."

فيروس كورونا وزارة الصحة الدكتور حسام حسني كوفيد 19

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