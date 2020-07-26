خرجا عن مقتضى الواجب الوظيفي.. الأوقاف: فصل إمامين بمديرية الإسماعيلية
كتب - محمود مصطفى:
أنهت الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف، الأحد، خدمة (أ. م) إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية، و(أ. ح) إمام وخطيب بأوقاف الإسماعيلية، طبقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 م ولائحته التنفيذية، نظرًا لخروجهما على مقتضى الواجب الوظيفي.
وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أنه من تاريخه أصبح المذكوران لا علاقة لهما بالوزارة، مع التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينهما من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد، ويعمم منشور بذلك بمعرفة مديرية أوقاف الإسماعيلية على جميع الإدارات و مفتشيها والعاملين بها كل فيما يخصه تأكيدًا على ذلك.
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