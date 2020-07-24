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وزير الأوقاف يقرر جمع جلود الأضاحي وضم ثمنها لمشروع صكوك الأضاحي

02:31 ص الجمعة 24 يوليه 2020
وزير الأوقاف يقرر جمع جلود الأضاحي وضم ثمنها لمشروع صكوك الأضاحي

الدكتور محمد مختار جمعة

القاهرة - (أ ش أ):
قرر وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، جمع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية جلود الأضاحي من المواطنين تمهيدا لضمها في مشروع صكوك الأضاحي وانفاقها ثمنها في شراء اللحوم وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية.
وكلف وزير الأوقاف الليلة كلا من الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة، والشيخ صبري يس، رئيس قطاع المديريات بمتابعة هذا الملف والرد على أي استفسار للمديريات بشأنه.
وقال وزير الأوقاف، إن الأصل في الأضحية أنها لله (عز وجل) لا يجوز بيع أي شيء منها لا اللحم ولا الجلد ولا أي شيء، كما لا يجوز إعطاء الجلد للجزار على سبيل أجرة الذبح أو جزء منها، فصاحب الأضحية إما أن ينتفع بجلد الأضحية وإما أن يهديه أو يتصدق به.
وأضاف وزير الأوقاف قائلا : "بما أن مشروع صكوك الأضاحي المستهدف منه الفقراء والأسر الأولى بالرعاية فإن حصيلة بيع ما تجمعه مديريات الأوقاف من جلود الأضاحي يتم إضافته إلى مشروع صكوك الأضاحي، ليتحول ثمن الجلد إلى لحوم يتم توزيعها على الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية ".

هذا المحتوى من

Asha
وزير الأوقاف جلود الأضاحي مشروع صكوك الأضاحي مديريات الأوقاف

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