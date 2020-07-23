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الأوقاف: أداء صلاة الجمعة بمسجد السلطان أبوالعلا.. واستمرار رفع أذان النوازل

09:53 م الخميس 23 يوليه 2020
الأوقاف: أداء صلاة الجمعة بمسجد السلطان أبوالعلا.. واستمرار رفع أذان النوازل

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، أداء صلاة الجمعة، غدا، من مسجد السلطان أبوالعلا، بمحافظة القاهرة، بعدد محدود من العاملين بها.

وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الشيخ حازم جلال أحد شباب الوزارة المميزين، بأداء خطبة الجمعة المقبلة، غدا، بمسجد السلطان أبوالعلا بمحافظة القاهرة.

وأشارت وزارة الأوقاف، إلى أن ذلك يأتي في إطار الدفع بشباب الأئمة المتميزين، والتمكين لهم في مفاصل العمل القيادي والدعوي.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، أن صلاة الجمعة المقبلة ستقام بمسجد السلطان أبوالعلا فقط، بعدد محدود من المصلين، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية.

وأشارت إلى استمرار رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال.

وزارة الأوقاف صلاة الجمعة مسجد السلطان ابو العلا

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