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جامعة القاهرة: ثورة يوليو تجسيد لإرادة شعب يؤمن بالحرية والكرامة

04:09 م الخميس 23 يوليه 2020
جامعة القاهرة: ثورة يوليو تجسيد لإرادة شعب يؤمن بالحرية والكرامة

الدكتور محمد عثمان الخشت

كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إن احتفال مصر بذكرى ثورة 23 يوليو، يجسد إرادة الشعب المصري في مواصلة بناء مصر الجديدة، شامخة قوية، تقود مسيرة التحرر الوطني على المستوى العربي والدولي، مؤكدة حق شعوب المنطقة في حريتها واستقلالها وسيادتها إيمانا منها بالمبادئ التي أرستها ثورة يوليو.

وأكدت جامعة القاهرة، في بيانها اعتزازها وفخرها بالتلاحم والتكاتف غير المسبوق بين الشعب والجيش، في ملحمة وطنية تحفظ للوطن أمنه واستقراره، وللمواطن كرامته ورفاهيته، وحقه في حياة كريمة تليق به كمصرى يملك تاريخا وحضارة، وقدرة على مواجهة كل التحديات والمخاطر، وتكشف الأزمات أصالة معدنه، وصلابة بنيانه.

وقال الدكتور الخشت، إن المرحلة الراهنة من تاريخ مصر تؤكد مسيرة البناء وقوة الجيش المصري الرشيد، وتبقى مصر بشعبها وبرجال قواتها المسلحة عزيزة تحمي ولا تهدد، وتصون ولا تبدد، وتردع كل من تسول له نفسه أن يمس أمنها القومي.​

محمد عثمان الخشت جامعة القاهرة ثورة 23 يوليو

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