القوى العاملة: الإمارات تلزم القادمين إليها بإجراء فحص كورونا "pcr"
كتب- يوسف عفيفي:
قالت وزارة القوى العاملة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة ألزمت جميع المسافرين القادمين إليها بإجراء فحص (كوفيد - 19) "بي سي آر" تكون صلاحيته 96 ساعة من تاريخ إجرائه.
وبحسب بيان اليوم، تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.
وأوضح تقرير الملحق العمالي، حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي، أن التعليمات الصادرة في هذا الخصوص أعفت الأطفال الأقل من 12 سنة والأطفال من ذوي الإعاقات الشديدة والمتوسطة من إجراء هذا الفحص.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
89745
عدد المصابين
-
30075
عدد المتعافين
-
4440
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
15264082
عدد المصابين
-
9240341
عدد المتعافين
-
623567
عدد الوفيات
إعلان