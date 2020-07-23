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السيسي في ذكرى 23 يوليو: عقيدتنا مبنية على اتخاذ اللازم لحماية حقوقنا ومكتسباتنا

10:19 ص الخميس 23 يوليه 2020
السيسي في ذكرى 23 يوليو: عقيدتنا مبنية على اتخاذ اللازم لحماية حقوقنا ومكتسباتنا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

كتب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأيام والسنوات تمر حاملة بين طياتها جيلًا بعد جيل، وتاريخ مصر زاخر بالأمجاد من تلك الأحداث، ويبقى يوم 23 يوليو ذكرى نستمد منها العزم الداعم لكل الشعوب التي ترغب في الحرية والاستقلال.

وأضاف السيسى، خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، اليوم الخميس، أن الثورة لم تغير الحالة المصرية فقط بل امتد ضياؤها إلى قارتنا الأفريقية والمنطقة العربية.

وتابع الرئيس: ما يدور حولنا من أمور بالغة الخطورة يتطلب أن يكون المصريون جميعًا على قلب رجل واحد.

وزاد: عقيدة مصر مبنية على احترام الآخر واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها ومكتسباتها.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي ثورة 23 يوليو

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