شعراوي: إزالة التعديات بمنتهى الحزم لفرض هيبة الدولة

كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، لاستعراض جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ الموجة السادسة عشر والتي انطلقت 8 يوليو الجاري لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة واستعادة حق الشعب تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال المحافظ، إن المحافظة نجحت في إزالة 274 حالة تعدٍ على مساحة 20 ألف متر في مجال التعديات على الأراضي الزراعية والمباني.

وشدد وزير التنمية المحلية، في بيان، على ضرورة تنفيذ الإزالات دون تهاون، والتعامل مع التعديات بمنتهى الحزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين لفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون بكل حسم.

كما تم خلال الاجتماع متابعة جهود المحافظة لتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين ومنع التجمعات الكبيرة في ظل قرارات مجلس الوزراء بالفتح التدريجي لبعض المنشآت الخدمية والمطاعم والكافيهات والمقاهي والمحال التجارية وتحديد مواعيد رسمية لغلقها.

وطالب شعراوي، بضرورة تكثيف حملات المتابعة اليومية للأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن علي المنشآت الخدمية وإزالة الإشغالات والتعديات في الطرق العامة والميادين لتيسير حركة المواطنين والمرور، والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين.

واستعرض اللقاء الموقف التنفيذي لتطوير بعض نقاط مشروع مسار العائلة المقدسة بالمحافظة، حيث وجه الوزير شعراوي، بتكثيف الأعمال للانتهاء في المواعيد المحددة في إطار تنشيط السياحة الدينية والثقافية بالمحافظة.

كما تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الغربية آخر المستجدات الخاصة بمنظومة المخلفات الصلبة الجديدة لحل مشكلة النظافة ومتابعة التدخلات السريعة للانتهاء من رفع تراكمات المخلفات التاريخية ورفع كفاءة المنظومة بشكل كامل.

وأشار الدكتور طارق رحمي، إلى أن المحافظة تسلمت الأسبوع الأول من شهر يوليو الجاري أول دفعة من المعدات الجديدة الخاصة بمصنع تدوير المخلفات بدفرة طبقاً لبروتوكول التعاون بالتنسيق مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى حيث ستساعد في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة.

وأوضح المحافظ، أن المعدات تضمنت توريد 4 سيارات مرسيدس قلاب سعة 20 طنا وسيارات (ماز) سعة 45 طنا لنقل المخلفات وتوريد 5 حفارات و3 لوادر و8 مقطورات قلاب و10 مكابس مفروزات خفيفة وحديدية.

وأعرب الدكتور طارق رحمي، عن خالص شكره وتقديره للوزير شعراوي على الجهود التي يقوم بها خلال الفترة الجارية لمساعدة المحافظة في حل مشكلة القمامة وتنفيذ منظومة المخلفات الصلبة الجديدة لتحقيق رضا المواطنين وإعادة الوجه الحضاري لشوارع المحافظة.

وتم مناقشة جهود تطوير منظومة تقديم الخدمات للمواطنين وميكنة المراكز التكنولوجية للخدمات الجماهيرية وتحقيق أعلى معدلات رضا المواطنين عن تلك الخدمات وذلك في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة وربط كافة الخدمات إلكترونياً وفصل مقدم الخدمة عن المواطنين.

كما تابع شعراوي مع المحافظ، آخر مستجدات ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء بالمحافظة والإجراءات الخاصة بتسهيل تقديم الطلبات للمواطنين وسداد قيمة جدية التصالح التي تم إقرارها من مجلس الوزراء في إطار قانون التصالح، وتلقت المحافظة 22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناء.