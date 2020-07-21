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أبرزها حساب قيمة فاتورتك.. تعرف على خدمات الكهرباء للمواطنين

10:54 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
أبرزها حساب قيمة فاتورتك.. تعرف على خدمات الكهرباء للمواطنين

الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أتاح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إمكانية حساب قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة بشهر أغسطس المقبل، والتي ستشهد تطبيق أسعار الشرائح الجديدة التي تم إعلانها في منتصف يونيو الماضي عبر تطبيق "احسب فاتورتك" علي الموقع الإلكتروني للجهاز من خلال ذلك الرابط: https://bit.ly/3j7teus.

ويقدم البرنامج مجموعة من الخدمات التي تساعد المستهلك على معرفة كيفية حساب فاتورة الكهرباء والشرائح المختلفة لها.

ويستعرض "مصراوي" أهم إرشادات ونصائح ترشيد الكهرباء؛ حيث يشرح البرنامج هذه الخدمات في صورة مبسطة تمكن المستهلك من الاستفادة من تلك الخدمات في دقائق قليلة:

الخدمات التي يقدمها البرنامج:

1) معرفة قيمة فاتورتك.

2) معرفة الشريحة التي تحتسب بها فاتورتك.

3) كيفية احتساب فاتورتك ومراجعتها.

4) أهم النصائح والإرشادات التي تمكنك من الترشيد في الكهرباء؛ وبالتالي التوفير في قيمة فاتورتك.

5) التنبيه بضرورة الترشيد وخفض الأحمال في حالة دخولك في شريحة أعلى.

6) عرض أسعار الكهرباء والتعريفة والشرائح المختلفة للاستهلاك؛ سواء أكانت المنزلية أم التجارية.

وفي سياق متصل، أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك توثيق صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمنع تداول المعلومات غير السليمة.

وأوضح الجهاز، في بيان له، أن خطوة توثيق الحساب الرسمي للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الحصول على العلامة الزرقاء بهدف نشر كل المعلومات والبيانات التي تخص الجهاز، وتلقى استفسارات المواطنين، ولضمان عدم استغلال اسم الجهاز في أية معلومات أو بيانات غير سليمة.

ويأتي هذا التوثيق من منطلق حرص الجهاز على تنفيذ استراتيجية الدولة في تعظيم الاستفادة من التواصل المستمر مع المواطنين عبر القنوات الرسمية وإتاحة كل البيانات والمعلومات من خلال الحسابات الرسمية للقضاء علي تبادل أية معلومات وبيانات غير صحيحة.

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