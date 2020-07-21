الزراعة: تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع الأضاحي
كتب- أحمد مسعد:
أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تكثيف حملات المرور على منافذ بيع الأضاحي، للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع، والتأكد من إيوائها في أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي.
وأضاف سليمان، اليوم الاثنين، أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أصدر تعليمات لكل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة بالشوادر وأماكن بيعها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بمجابهة فيروس كورونا.
وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية، إلى حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعًا للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.
ونشرت الوزارة أرقام "واتس آب" لسرعة التواصل مع المواطنين وهي: (01558626681 - 01558626682).
الخبر التالى:الموافقة على إرسال قوات خارج البلاد وتمديد الطوارئ.. أبرز أحداث جلسة تاريخية بالبرلمان
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
88402
عدد المصابين
-
28924
عدد المتعافين
-
4352
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
14777241
عدد المصابين
-
8821018
عدد المتعافين
-
610959
عدد الوفيات
إعلان