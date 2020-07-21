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الزراعة: تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع الأضاحي

01:23 ص الثلاثاء 21 يوليه 2020
الزراعة: تكثيف حملات التفتيش على منافذ بيع الأضاحي

الأضاحي

كتب- أحمد مسعد:


أعلن الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، تكثيف حملات المرور على منافذ بيع الأضاحي، للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة للبيع، والتأكد من إيوائها في أماكن مناسبة مع تقديم العليقة المناسبة والماء الكافي.

وأضاف سليمان، اليوم الاثنين، أن المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أصدر تعليمات لكل من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، برفع حالة الطوارئ والعمل على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأضاحي المعروضة بالشوادر وأماكن بيعها مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والخاصة بمجابهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس قطاع الثروة الحيوانية، إلى حرص وزارة الزراعة على صحة وسلامة المواطنين، ومنعًا للغش والتلاعب أو الاستغلال من ضعاف النفوس المخالفين، خلال موسم عيد الأضحى المبارك.

ونشرت الوزارة أرقام "واتس آب" لسرعة التواصل مع المواطنين وهي: (01558626681 - 01558626682).

الأضاحي طارق سليمان الثروة الحيوانية فيروس كورونا عيد الأضحى

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