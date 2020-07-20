أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة انتخابات الشيوخ التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة حريق إسماعيلية الصحراوي أسعار الذهب الخطيب ومرتضى منصور افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

​علي عبدالعال للنواب: سنناقش أمرًا مهمًا.. بدء جلسة البرلمان السرية

05:19 م الإثنين 20 يوليه 2020
​علي عبدالعال للنواب: سنناقش أمرًا مهمًا.. بدء جلسة البرلمان السرية

الدكتور علي عبدالعال

(مصراوي):

بدأت أعمال الجلسة السرية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد دعوته لأعضاء المجلس لعقدها، قائلا سنناقش أمرًا مهم.

وتوقعت مصادر برلمانية مطلعة، أن تتضمن الجلسة السرية مناقشة التدخل العسكري المصري في ليبيا.

وتنص المادة "281" على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها".

وتنص المادة "282" على: "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه".

اقرأ أيضًا..

- أغلقوا المحمول والخروج ممنوع.. عبدالعال يفوض أمين البرلمان للإشراف على الجلسة السرية

- مجلس النواب يعقد جلسة سرية بعد قليل

علي عبدالعال مجلس النواب ليبيا جلسة البرلمان السرية مجلس الوزراء

الخبر التالى:

نقلها رئيس الوزراء.. السيسي يتسلم رسالة خطية من نظيره اليمني

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 87775

    عدد المصابين

  • 28380

    عدد المتعافين

  • 4302

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 14529602

    عدد المصابين

  • 8670293

    عدد المتعافين

  • 606751

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بشرى جديدة.. نتائج التجارب السريرية للقاح أوكسفورد: آمن وأظهر استجابة مناعية ضد كورونا