​علي عبدالعال للنواب: سنناقش أمرًا مهمًا.. بدء جلسة البرلمان السرية

(مصراوي):

بدأت أعمال الجلسة السرية لمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بعد دعوته لأعضاء المجلس لعقدها، قائلا سنناقش أمرًا مهم.

وتوقعت مصادر برلمانية مطلعة، أن تتضمن الجلسة السرية مناقشة التدخل العسكري المصري في ليبيا.

وتنص المادة "281" على: "مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة، ينعقد المجلس في جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو بناء على طلب رئيسه، أو عشرين من أعضائه على الأقل، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المعروض تجري في جلسة علنية أو سرية. ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها اثنان من مؤيدي سرية الجلسة واثنان من معارضيها".

وتنص المادة "282" على: "لا يجوز أن يحضر الجلسة السرية غير أعضاء المجلس ورئيس وأعضاء الحكومة، ومن يرخص لهم المجلس في ذلك بناء على اقتراح رئيسه. وتخلى قاعة المجلس وشرفاته من غير المرخص لهم بحضور الجلسة، ويلتزم من حضر الجلسة السرية بعدم إفشاء ما جرى فيها بأي وجه من الوجوه".

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