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زيادة أسعار الوقود وبيع "ريمديسيفير" بالصيدليات.. الحكومة ترد على 12 شائعة

02:09 م الخميس 02 يوليه 2020
زيادة أسعار الوقود وبيع "ريمديسيفير" بالصيدليات.. الحكومة ترد على 12 شائعة

الحكومة ترد على 12 شائعة

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، اليوم الخميس.

وردت الحكومة على 12 شائعة خلال الأسبوع الجاري، يستعرضها مصراوي على النحو التالي:

مجلس الوزراء وزارة التموين وزارة التربية والتعليم الخبز فيروس كورونا وزارة الصحة تعقيم المساجد

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