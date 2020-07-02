زيادة أسعار الوقود وبيع "ريمديسيفير" بالصيدليات.. الحكومة ترد على 12 شائعة

كتب- محمد نصار:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، اليوم الخميس.

وردت الحكومة على 12 شائعة خلال الأسبوع الجاري، يستعرضها مصراوي على النحو التالي: