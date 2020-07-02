زيادة أسعار الوقود وبيع "ريمديسيفير" بالصيدليات.. الحكومة ترد على 12 شائعة
كتب- محمد نصار:
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريره الأسبوعي لتوضيح الحقائق والرد على الشائعات، اليوم الخميس.
وردت الحكومة على 12 شائعة خلال الأسبوع الجاري، يستعرضها مصراوي على النحو التالي:
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