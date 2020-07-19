السيسي يؤكد الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
(مصراوي):
أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول مناقشة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، حيث أكد الرئيس الثوابت الراسخة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية، والاستمرار في التنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين بهدف بلورة رؤية استراتيجية لتحقيق السلام العادل والشامل.
من ناحيته؛ أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود مصر ودورها التاريخي الثابت في دعم القضية الفلسطينية ولحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، مؤكدًا خصوصية العلاقات المصرية الفلسطينية وعمق الروابط التي تجمع شعبي البلدين الشقيقين.
واتفق الرئيسان خلال الاتصال على مواصلة التشاور والتنسيق المكثف بينهما خلال الفترة المقبلة، إزاء مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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